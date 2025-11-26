Циклон «Вольфганг» нагнал на Москву снегодождь

Сегодня столичный регион попадет под влияние теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном «Вольфганг». Его центр в середине дня окажется над Польшей. Об этом заявил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег и в дожди. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. В начале дня местами гололедица», — предупредил синоптик.

Снегопад вперемешку с дождем начался в Москве еще ночью. Осадки продолжатся до вечера.

Температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов, в области — от 0 до +5. Восточный ветер будет дуть со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В четверг возможны дожди. Ночью температура опустится до +1…+3 градусов, днем поднимется до +5…+7.

Ранее москвичей предупредили о резком ухудшении погоды и осадках 26 ноября. Пик потепления в столице придется на четверг. Но к концу недели столбики термометров опустятся к нулевой отметке.