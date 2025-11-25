Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 26 ноября

В среду, 26 ноября, Москву ожидает ухудшение погоды. Об этом в беседе с РИА «Новости» предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В среду погода резко испортится. В зоне теплого атмосферного фронта временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя с общим количеством до шести — девяти миллиметров. На земле снова появится снежный покров высотой один — два сантиметра», — пояснил синоптик.

По его словам, ветер будет дуть юго-восточный, восточный четыре — девять метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до +3 градусов. Но пик потепления придется на четверг.

«[27 ноября] осадки перейдут в жидкое агрегатное состояние, и, несмотря на дожди, термометры покажут +5…+7», — подчеркнул Тишковец.

Впрочем, уже к концу недели столбики термометров опустятся к нулевой отметке.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в начале декабря