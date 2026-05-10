Цифровое здравоохранение Москвы оказалось одним из самых продвинутых в мире

Собянин назвал цифровое здравоохранение Москвы одним из самых продвинутых в мире

Система цифрового здравоохранения Москвы является одной из самых продвинутых в мире. Об этом на платформе «Макс» заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В ЕМИАС уже создали свыше 25,3 миллиона электронных медкарт. В прошлом году горожане обращались к ЭМК в 1,5 раза чаще, чем годом ранее», — отметил он.

Собянин добавил, что на базе цифровой платформы разрабатываются десятки сервисов, которые помогают врачам быстрее ставить диагнозы, отслеживать эффективность лечения и упрощать маршруты пациентов.

Новый ИИ-сервис создает сводку из ЭМК пациента для врача, он позволил освободить более 600 тысяч часов рабочего времени врачей.

«Москва первой внедрила возможность с помощью ИИ-ассистента „Алиса“ вносить показатели здоровья в электронную медкарту. Он дает возможность управлять записями к врачу. Функции подключаются в приложении „ЕМИАС. Инфо“», — заключил Собянин.

