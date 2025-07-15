Канатную дорогу остановили на ВДНХ из-за непогоды

Обрушившаяся на Москву сильная гроза со шквалистым ветром привела к закрытию канатной дороги «Воздушный трамвай» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба тематического парка «Орион».

В организации подчеркнули, что до улучшения погодных условий посетителей на аттракцион не пустят.

«Безопасность наших пассажиров является приоритетом, поэтому мы приняли решение приостановить эксплуатацию „Воздушного трамвая“ до тех пор, пока ветер не ослабнет до допустимого уровня», — отметили представители парка.

Экстренное предупреждение для москвичей и гостей столицы о сложных погодных условиях выпустила пресс-служба городского главка МЧС. В ведомстве предупредили, что прогноз о сильном ливне, дожде и крупном граде действует до конца вторника, 16 июля. Осадки сопроводит шквалистое усиление ветра с порывами 18–23 метра в секунду.

Погода в Москве и Московской области радикально изменилась еще в понедельник, 14 июля. На смену жаре пришли обильные ливни, которые привели к затоплению дорог в центральных, западных, южных и северо-западных районах столицы.

По прогнозам синоптиков, дожди продолжат лить до вечера четверга, 17 июля. Резкое изменение погоды приведет к снижению температуры до +25 градусов. Сухая и солнечная погода в столичный регион вернется только в пятницу.