Три земельных участка под промышленные предприятия выставили на торги в Москве

Город выставил на торги три земельных участка под промышленные предприятия по упрощенной схеме. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, выступая на роуд-шоу «Топ-лот года и уникальные предложения от города для большого бизнеса».

Инвесторы получают уже готовые земельные участки, на которые установлены виды разрешенного использования и определена максимальная площадь. Торги проходят онлайн, а договор заключают непосредственно с городскими властями. Кроме того, по статусу масштабного инвестпроекта можно получить и другие меры поддержки.

«Это позволяет значительно сократить срок административных процедур при оформлении документов. В результате значительно сокращаются сроки реализации самого проекта», — заявил он.

«МаИП — это значимый инвестиционный проект по освоению городских свободных земельных участков, направленный на увеличение количества рабочих мест и инвестиций», — отметил начальник управления территориального планирования и развития Департамента инвестиционной и промышленной политики Константин Ходякин.

Один из участков, выставленных на торги, находится в Некрасовке, два других — в ТиНАО. Их общая площадь составила 7,3 гектара, победители смогут арендовать их по льготной ставке рубль в год. Назначение предприятий выберут сами инвесторы.

Всего в Москве одобрено или реализуется свыше 100 масштабных инвестпроектов, по которым создадут около 60 тысяч рабочих мест.