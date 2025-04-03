Семь московских городских вокзалов откроют в Москве за два года

В течение ближайших двух лет завершатся завершены работы по строительству и реконструкции семи московских городских вокзалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

Модернизация коснется станций Петровско-Разумовская (МЦД-1), Курская (МЦД-2/МЦД-4), Москва-Сити (МЦД-1), Серп и Молот (МЦД-2/МЦД-4), Железнодорожная (МЦД-4), Царицыно (МЦД-2) и Беговая (МЦД-4). На вокзалах обновят платформы и конкорсы, которые будут интегрированы с метро.

«Завершим также ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала, модернизацию подвижного состава МЦД и начнем обновлять поезда Ярославского направления МЖД», — пообещал мэр столицы.

Ранее Собянин рассказал о популярности Некрасовской линии метро. За пять лет розовой веткой метро воспользовались более 200 миллионов раз. Она проходит через районы Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Для обслуживания Некрасовской линии построили электродепо «Руднево».