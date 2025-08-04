Тишковец сообщил о прохождении максимума ливней в Москве

Максимум ливней в Москве уже прошел, однако дожди сохранятся еще в течение суток. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в столице за сутки может выпасть до двух третей от месячной нормы осадков для августа, что создает вероятность установления нового суточного рекорда. Он напомнил, что текущий рекорд в 37,8 миллиметра синоптики зафиксировали в 1989 году.

Тишковец подчеркнул, что столь интенсивные ливни — явление экстраординарное для августа, который традиционно считается не самым дождливым месяцем. Подобная погода, по статистике, бывает в эти дни не чаще одного раза в 20 лет. По прогнозу, осадки полностью прекратятся к вечеру вторника, а в среду в столице откроется «окно» теплой и солнечной погоды.

О приходе аномальных ливней в Московский регион Тишковец предупредил еще накануне.