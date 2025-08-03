Аномальные ливни выльют на Москву месячную норму осадков за сутки

Погода на предстоящей рабочей неделе преподнесет жителям Москвы и Московской области огромное количество «сюрпризов». Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что изменения начнутся уже в ночь на понедельник, когда в столичном регионе образуется туман с ухудшением видимости менее одного километра. Уже во второй половине дня в столице и области начнутся ливни, которые продлятся до середины вторника.

«За 24 часа в столице может пролиться до 80 миллиметров, а это климатическая норма дождей за весь август», — заявил Тишковец.

Он подчеркнул, что ливни не сильно охладят раскаленную Москву. Днем в понедельник и вторник дневная температура воздуха останется на уровне +22…+24 градуса, а в среду, благодаря гребню антициклона, ожидается повышение сразу до +27 градусов.

«В ночь на четверг еще обойдется без осадков и на термометрах ожидается + 15 градусов, но днем скажется влияние холодной фронтальной системы, и ливни возобновятся, что освежит воздух до положенной в августе нормы +19…+22», — добавил Тишковец.

Новая волна осадков прекратится только к вечеру пятницы, а температура не поднимется выше +20 градусов. Летняя погода вернется в регион только на выходные, когда воздух прогреется до +25 градусов.

Пришедший в минувшую субботу, 2 августа, в Москву обильный циклон привел к задержке десятков рейсов в аэропортах столичного авиаузла. Снятые со спутников кадры бушующей грозы опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».