Температура в Москве установила новый рекорд жары для 19 мая

Столбики термометров в Москве поднялись до рекордных для 19 мая +30,5 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

Метеостанция, расположенная в районе станции метро «Краснопресненская», зафиксировала температуру +30,5 градуса. Предыдущий рекорд для 19 мая установлен в 1979 году, он составил 30,2 градуса.

В некоторых районах столицы воздух прогрелся до +33 градусов. В столичном метро и на вокзалах пассажирам раздают воду, уточнили в Дептрансе Москвы. В ведомстве также рассказали о мерах, принятых для поддержания комфортной температуры на станциях метро.

«Сняли более шести тысяч вторых дверей в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен. Перевели кондиционеры в вагонах на летний режим работы и усилили тоннельную вентиляцию», — отметили в Дептрансе.

Жаркая погода в Москве может смениться сильными грозами и шквалистым ветром 22 мая. До пятницы в столице сохранится июльская погода, воздух прогреется до +32 градусов.