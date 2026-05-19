Резкое изменение погоды ожидается в Москве к концу мая

Жаркая погода в Москве может смениться сильными грозами и шквалистым ветром в пятницу, 22 мая. Об этом сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист отметил, что до пятницы включительно в столице сохранится жара в пределах +29…+32 градусов.

«Со второй половины дня в пятницу возможны кратковременные грозовые дожди. Поскольку перед этим была жара, грозы могут быть сильными, со шквалистым ветром до 15–18 м/с», — рассказал Шувалов.

Также он добавил, что произойдет смена ветра с юго-восточного и восточного на северо-западный. В субботу можно ожидать кратковременных дождей и более комфортной температуры — +23…+24 градуса. Такая же погода прогнозируется и на воскресенье, но уже без осадков.