Актрисы Ирина Муравьева и Людмила Чурсина получили спецпремии «Золотой маски»

Специальные премии «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства России получили народные артистки Ирина Муравьева и Людмила Чурсина Об этом со ссылкой на своего корреспондента в московском отеле «Метрополь», где прошла церемония награждения, сообщило РИА «Новости» .

Кроме народных артисток, специальные награды получили президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Сергей Мигицко, оперный певец Александр Ворошило, художественный руководитель театра «Никиндом» Вероника Косенкова, а также режиссер, писатель, педагог художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж» народный артист Михаил Левитин.

«Я хотела „Маску“ все эти годы, но делала вид, что мне она совершенно безразлична. И в тот момент, когда это желание уже прошло как-то мимо, я ее получила», — сделала неожиданное признание Муравьева во время получения премии.

Награды за поддержку театрального искусства России вручили главе Татарстана Рустаму Минниханову и французской актрисе Фанни Ардан, которая записала свое обращение к участникам торжественной церемонии.

Она поблагодарила за вручение награды и подчеркнула, что ей очень жаль, что не смогла приехать лично.

Впервые на церемонии «Золотой маски» специальную награду получила Москва. Российскую столицу признали самым театральным городом России.

Церемония вручения премии «Золотая маска» по традиции прошла в Международный день театра в пятницу, 27 марта.

Сегодня же президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. Глава государства поздравил творческий коллектив учреждения с профессиональным праздником.