Тематический день МВД России пройдет на Поклонной горе 7 июня

Тематический день МВД России пройдет 7 июня на Поклонной горе в Москве. Праздник приурочили к 307-летней годовщине образования российской полиции.

В программе мероприятия — выставки современной и музейной техники, а также передовых образцов оружия и защиты, а также показательные выступления подразделений полиции и концертные номера, поставленные творческими коллективами МВД.

Кроме того, гостей ждут разнообразные демонстрационные, интерактивные и фотозоны.

«Отличная возможность полезно и увлекательно провести выходной и узнать больше о работе служб Министерства внутренних дел Российской Федерации», — подчеркнули организаторы.

Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов. Вход свободный.