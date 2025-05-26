«Технополис Москва» станет одним из крупнейших промышленных европейских центров

«Технополис Москва» создаст более 90 тысяч рабочих мест и войдет в число крупнейших промышленных центров Европы. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что власти города рассмотрели стратегию развития ОЭЗ до 2030 года. Согласно плану, «Технополис Москва» привлечет инвестиции на сумму свыше 1,2 триллиона рублей и создаст дополнительные рабочие места.

Градоначальник напомнил, что на территории особой экономической зоны уже действуют более 220 высокотехнологичных предприятий, 120 из которых являются резидентами. Специалисты конструируют микросхемы, производят фармацевтическую продукцию, электромобили, аккумуляторы и другие ключевые для будущего технологии.