«Технополис Москва» снова занял первое место среди российских ОЭЗ

Минэкономразвития в четвертый раз подряд признало «Технополис Москва» лучшей особой экономической зоной России. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он назвал ОЭЗ драйвером развития производства и кадрового потенциала в столице. Всего в ней работают более 230 компаний, из которых 123 носят статус резидента. Только в прошлом году там создали свыше 4,9 тысячи рабочих мест и инвестировали более 70 миллиардов рублей в новые проекты.
«Налоговые льготы и другие преференции, предоставляемые правительством Москвы, дают нам возможность инвестировать сэкономленные средства в собственное развитие», — заявил генеральный директор компании «Научные развлечения», ставшей резидентом в 2019 году, Олег Поваляев.
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнил, что ОЭЗ состоит из 10 площадок общей площадью свыше 390 гектаров. Резидентов освобождают от налога на землю, имущество и транспорт на 10 лет.
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