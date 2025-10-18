Свыше 30 компаний из Москвы получили премию «Лучший промышленный дизайн России»

В столице прошла Национальная премия «Лучший промышленный дизайн России». Победителями стали 68 проектов, из них 31 — разработки московских компаний. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Промышленный дизайн сегодня играет важную роль в производственной цепочке российских компаний и является ключевым элементом для устойчивого развития индустрии, отметил Ликсутов.

«Совместно с Министерством промышленности и торговли мы третий год подряд проводим премию „Лучший промышленный дизайн России“. В этом году получили 500 заявок из 63 регионов. Победителями стали 68 предприятий, 31 из них — московское», — сказал он.

В конкурсе участвовали проекты готовых продуктов и прототипов транспортных средств, медицинского и промышленного оборудования, дизайна производственных пространств, городской среды, упаковки лекарств, одежды, продуктов питания и многого другого.

Любой желающий мог поддержать любимого участника премии через народное голосование. Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что в голосовании приняли участие более 60 тысяч человек.

«По его итогам награды в номинации „Народный выбор“ вручили 25 проектам, из них девять — из Москвы», — рассказал Гарбузов.

Победители продемонстрировали вычислительную рабочую станцию, упаковку для сыра и функциональные конфеты, а также колье с желтыми сапфирами, которое было создано с помощью программы 3D-моделирования.