Свыше 30 компаний из Москвы получили премию «Лучший промышленный дизайн России»
В столице прошла Национальная премия «Лучший промышленный дизайн России». Победителями стали 68 проектов, из них 31 — разработки московских компаний. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Промышленный дизайн сегодня играет важную роль в производственной цепочке российских компаний и является ключевым элементом для устойчивого развития индустрии, отметил Ликсутов.
«Совместно с Министерством промышленности и торговли мы третий год подряд проводим премию „Лучший промышленный дизайн России“. В этом году получили 500 заявок из 63 регионов. Победителями стали 68 предприятий, 31 из них — московское», — сказал он.
В конкурсе участвовали проекты готовых продуктов и прототипов транспортных средств, медицинского и промышленного оборудования, дизайна производственных пространств, городской среды, упаковки лекарств, одежды, продуктов питания и многого другого.
Любой желающий мог поддержать любимого участника премии через народное голосование. Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что в голосовании приняли участие более 60 тысяч человек.
«По его итогам награды в номинации „Народный выбор“ вручили 25 проектам, из них девять — из Москвы», — рассказал Гарбузов.
Победители продемонстрировали вычислительную рабочую станцию, упаковку для сыра и функциональные конфеты, а также колье с желтыми сапфирами, которое было создано с помощью программы 3D-моделирования.
Среди столичных победителей экспертного голосования — производительный фрезерный центр от «Бивер Тех», аппараты для лечения ран с помощью вакуум-инстилляционной терапии от «Смирнов Дизайн», переносной физиотерапевтический прибор от «Ритейлаб» и смарт-турникет для метро от ПК «Инфоматика».
МНТЦ МИЭТ стал победителем в конкурсе на лучший дизайн аэрозольного принтера для безмасочной печати электронных компонентов наночернилами. Центр промышленного дизайна «Лаб 20/50» представил концепт российской игровой консоли. Команда IT-холдинга Т1 предложила инновационный проект электрозарядной станции.
Жюри высоко оценило дизайн товаров народного потребления. Особенно были отмечены крышки для пластиковых бутылок от «ПромТех» и упаковка консервированного мясного продукта «Кухни Мира». Кроме того, «Восток-Сервис-Спецкомплект» представил современную одежду для сотрудников промышленных предприятий.
В этом году в рамках премии «Лучший промышленный дизайн России» Минпромторг вручил особую награду в номинации «Гран-при Минпромторга» проекту юбилейного поезда «Иволга».
Лауреаты смогут ставить на свою продукцию знак качества. Также у них будет возможность выбрать наставника из экспертного совета и выступать спикерами на профильных мероприятиях в 2025–2026 годах.
В 2023 году была учреждена премия «Лучший промышленный дизайн России». Конкурс проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В 2024 году по постановлению правительства премия получила статус национальной. Это подчеркивает ее значимость и признание в профессиональном сообществе.