Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова

Лефортовский районный суд Москвы подтвердил арест профессора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Вадима Салтыковского по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана 28 июля 2025 года. Салтыковский останется под арестом до 25 сентября. Подробности дела и суть обвинений не раскрываются.

Салтыковский — доктор экономических наук, он преподавал в РЭУ курсы по мировой экономике. На данный момент его имя удалили с официального сайта вуза. Также Салтыковский занимал пост заместителя председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Российско-кипрском деловом совете Торгово-промышленной палаты России.

Ранее об аресте профессора РЭУ сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».