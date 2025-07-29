Профессора РЭУ им. Плеханова арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под арест профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского по подозрению в госизмене. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По данным источника, в учебном заведении 60-летний педагог преподавал мировую экономику. После возбуждения дела его страница на сайте вуза оказалась недоступна. В связи с засекреченным характером детали обвинения не разглашаются.

До работы в РЭУ Салтыковский возглавлял Центр тестирования иностранных граждан при МГЛУ, занимал руководящие посты в Институте экономики ГУУ и был заместителем главы комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии при ТПП РФ.

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