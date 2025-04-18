Строительство делового квартала завершается в Нагатинском Затоне

Строительство делового квартала завершается на юге Москвы. Центр состоит из двух корпусов общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Деловой центр строится на проспекте Андропова, он будет состоять из двух трехэтажных корпусов. Общая площадь первого корпуса составит 3,5 тысячи квадратных метров, а второго — 2,5 тысячи квадратных метров, сообщи Овчинский.

«На первых этажах обоих зданий разместятся магазины и рестораны, совокупная площадь их помещений приблизится к 1,8 тысячи квадратных метров. Офисы запроектированы на двух верхних этажах, площадь рабочего пространства превысит 4,2 тысячи квадратных метров. Здания будут стоять на берегу Нагатинского затона, и панорамное остекление откроет посетителям и сотрудникам делового центра прекрасный вид на водоем», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В деловом центре, помимо торговых точек и офисов, предусмотрены помещения для охраны, переговорные, открытые пространства, серверные, гардеробы, кухня-столовая и кладовые.

В бизнес-центре создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, в том числе имеется лифт. По проекту коридоры и холлы построены без порогов.

Ранее стало известно о строительстве двух деловых центров на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Общая площадь бизнес-центров составит больше 150 тысяч квадратных метров.