Два деловых центра построят в столичном районе Хорошево-Мневники

На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники инвесторы построят два административно-деловых центра. Об этом сообщил министр правительства столицы и руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Общая площадь объектов составит больше 150 тысяч квадратных метров. Новые офисные здания появятся на 3-й Хорошевской улице и во 2-м Силикатном проезде. Благодаря близости станций метро и автомагистралей у них будет хорошая транспортную доступность.

Помимо офисов, в центрах откроют точки питания и сервисные службы, также предусмотрены коммерческие помещения под магазины.

«Для удобства посетителей и будущих сотрудников бизнес-центров на подземных этажах и вокруг зданий будут находиться парковки», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы..

Застройщики благоустроят территорию вокруг объектов — проведут комплексное озеленение и организуют тротуары. Кроме того, вокруг комплекса на 3-й Хорошевской улице разобьют ландшафтный парк.