Строители отреставрировали в Москве три дома со сложными архитектурными элементами

Специалисты закончили проводить капитальный ремонт и реставрацию трех московских жилых домов, относящихся к объектам культурного наследия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

С 2020 года в городе действует программа, в рамках которой субсидируются реставрации многоквартирных домов со сложными архитектурными элементами.

Градоначальник отметил, что строители отреставрировали расположенный в Архангельском переулке Басманного района доходный дом Меркеля, архитектором которого был Борис Великовский.

«Особое внимание было уделено сложному архитектурному декору фасадов. Внутри дома привели в порядок парадную и черную лестницы, восстановили метлахскую плитку и утраченную входную группу», — рассказал Собянин.

Также специалисты привели в порядок комплекс зданий вдоль Сретенского бульвара, построенный архитектором Николаем Проскурниным, и дом, украшенный башенкой с часами.

Ранее в Москве запланировали отреставрировать Ростокинский акведук. Уникальное сооружение на протяжении десятилетий использовали как опору для теплотрасы.