Столица и «ДОМ.РФ» объединят усилия для ускорения строительных процессов

Столичные власти и компания «ДОМ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации строительной отрасли. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Совместно они планируют работать над внедрением искусственного интеллекта и развивать технологии информационного моделирования. Цифровые инструменты дают возможность быстрее выявлять несоответствия еще на этапе проектирования, снижать количество доработок и минимизировать риски при строительстве.

«Для нас это возможность не только развивать собственные цифровые инструменты, но и формировать единые подходы для всей отрасли», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для отрасли это означает переход к более точному и предсказуемому строительному циклу. В Москве накоплен уникальный опыт цифровизации стройки, и теперь его планируют адаптировать для всей страны.

Город использует все новейшие инструменты для ускорения программы реновации. В прошлом году на улице Гарибальди буквально за шесть месяцев была возведена новостройка, построенная из крупных готовых модулей. Используемая технология позволяет значительно ускорить строительство и повысить качество жилья — срок службы дома достигает 100 лет.