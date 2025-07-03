Столичный производитель этикетки обновит парк станков

Столичный производитель этикетки закупит новое оборудование при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Одно из предприятий по выпуску самоклеящейся этикетки привлекло при содействии города 30 миллионов рублей на обновление станочного парка», — рассказал он.

Теперь на предприятии будут машина для финишной обработки рулонного материала и комплекс, способный высекать этикетки и упаковку с помощью высокопроизводительного лазера. Они могут печатать наклейки, отделывать их и покрывать защитными слоями.

Всего с 2022 года столичные компании привлекли от Фонда свыше 230 миллиардов рублей льготных кредитов. С этого года максимальный размер займов увеличился с трех до пяти миллиардов рублей, а срок, за который нужно вернуть деньги — с трех до пяти лет. Компенсируют по ним до 50% от ключевой ставки Центробанка.