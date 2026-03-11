Столичные сугробы к концу недели уменьшатся вдвое

Синоптик Леус: снеготаяние в Москве находится в пределах 3-6 см за сутки

Несмотря на теплую погоду в Москве, темпы схода снежного покрова не увеличились, оставшись в пределах до шести сантиметров в сутки. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, за минувшие сутки высота сугробов в среднем снизилась лишь на два-три сантиметра. На базовой метеостанции ВДНХ снежный покров находится на отметке 44 сантиметра.

«В Московской области высота сугробов составила от 33 сантиметров, до 63 сантиметров в Черустях. Самую высокую убыль снега за сутки отметили в Кашире, там снежный покров уменьшился на шесть сантиметров. До конца недели снеготаяние продолжится в пределах трех-шести сантиметров за сутки», — написал Леус.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина объяснила РИА «Новости», что за неделю весь снег в Москве не растает, но точно лишится до половины от нынешнего объема.

«Может быть, если будет терять пять сантиметров в день, к концу недели минус 25 сантиметров. Можно сказать, что половину высоты снежный покров потеряет», — добавила она.

Метеоролог Евгений Тишковец отмечал, что в среду и четверг в столицу может прийти рекордно теплая погода.