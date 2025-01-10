Столичные промышленники за 2024 год произвели свыше 80 тысяч километров кабеля

Столичные кабельные заводы, получившие статус промышленного комплекса, в сумме произвели за 2024 год свыше 80 тысяч километров продукции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Достигать таких результатов, сохранять передовые позиции на рынке и устойчиво развиваться предприятиям отрасли помогает всесторонняя поддержка города», — заявил он.

Статус промышленного комплекса дает предприятиям существенные налоговые льготы и другие меры поддержки. Сэкономленные деньги можно вкладывать в дополнительное развитие.

Кроме того, столичное правительство объявило конкурс на заключение 10-летнего офсетного контракта на поставку более 39 тысяч километров кабеля в Московский метрополитен.

Всего в этой сфере в Москве работают более 20 заводов, двумя крупнейшими являются «Спецкабель» и «Москабельмет». Их продукция используется в различных сферах: энергетике, промышленности, транспорте, строительстве и других. Им удается не только наращивать объемы производства, но и расширять производственные линии.