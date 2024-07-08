Сегодня 10:29 Столичные промышленники представили новые разработки на выставке «Иннопром-2024» 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Выставки

Промышленность

Москва

Стенд правительства Москвы на международной промышленной выставке «Иннопром-2024» посвятили станкоинструментальной отрасли промышленности. Саму стойку оформили в виде токарно-винторезного станка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Иннопром» является одной из ведущих индустриальных выставок. Мероприятие уже в 15-й раз объединяет разные компании. Как заметил Ликсутов, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город всесторонне поддерживает столичных промышленников. В этом году в «Иннопроме» участвуют около 60 московский предприятий. На выставке представлены разные области — медицинская, кабельная, химическая, авиационная, машиностроительная и станкоинструментальная. Последней посвятили стенд правительства Москвы. Ликсутов уточнил, что сегодня столичное станкостроение показывает достойные результаты.

В городе работает более 50 предприятий, которые по итогам пяти месяцев 2024 года нарастили объем производства металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков в 1,3 раза. Максим Ликсутов.

Благодаря развитию станкоинструментальной отрасли заводы оснащают станками российского производства. А это обеспечивает технологический суверенитет страны. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, для дальнейшего развития отрасли столица вместе с Минобрнауки планирует к 2025 году создать головной центр компетенций станкостроения «Станкин» в особой экономической зоне «Технополис Москва».

В России станки производятся с использованием отечественных лазеров. Только в Москве ежегодно выпускается до 300 лазеров и около 100 единиц высокотехнологичного лазерного оборудования. Анатолий Гарбузов

Москва на выставке представила передовые разработки предприятий станкостроительной отрасли. Например, станок для резки электротехнических сталей и промышленный лазерный гравер. Его разработало одно из предприятий «Лассард» «Технополиса Москва», входящее в число ведущих производителей лазерных систем. Еще одно изделие — устройство лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тысячи ватт. Его разработала московская компания Pokkels, выпускающая лазерное оборудование. Устройство на 90% состоит из российских деталей. А мощности устройства позволяет обрабатывать до 200 квадратных сантиметров в секунду.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 5/5

Один из крупнейших разработчиков роботизированных систем «Техноред» представил на выставке высокотехнологичные комплексы. Среди них укладчик готовой продукции в плетту, оператор для автоматизации токарных станков и робот для дуговой сварки. Компания — интегратор по аддитивным технологиям ГК «Росатом» показала принтер для изготовления металлических изделий на российском программном обеспечении. Инновационные 3D-сканеры для точности изготовления деталей представил один из ведущих представителей этого направления «Рв 3д Технологии».