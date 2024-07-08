Столичные производства запустят экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»
Проект «Открой#Моспром» запускает новый сезон экскурсий по столичным предприятиям. Мероприятия будут проходить с 15 по 31 июля, зарегистрироваться на них можно уже сейчас, прием заявок осуществляется на сайте.
Участникам экскурсий покажут процесс изготовления разнообразной продукции и расскажут об истории промышленных компаний, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он назвал «Открой#Моспром» одним из популярнейших проектов, на мероприятия которого приходят как родители с маленькими детьми, так и старшеклассники. Экскурсанты принимают участие в мастер-классах и узнают новое о промышленности в столице.
«Проект крайне востребован старшеклассниками, которые стоят перед выбором профессии и заинтересованы в специальностях будущего», — подчеркнул Гарбузов.
По его словам, участники своими глазами наблюдают практически все этапы производства продукции. Он добавил, что в рамках нового сезона для посетителей откроются более 20 заводов, где будут проходить свыше 120 экскурсий и около 60 мастер-классов.
Желающие смогут посетить различные заводы, в том числе ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент». Экскурсантам расскажут о современных вентиляционных системах, которые устанавливают в домах и нежилых зданиях по всей стране.
Свои двери для посетителей откроет и завод по выпуску кабельной продукции «Москабельмет». Гости смогут увидеть, как по всем современным стандартам изготавливается продукция, востребованная в различных сферах.