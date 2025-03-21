Столичные производители мебели укрепили позиции на рынке

Столичные предприятия в январе произвели на 10% больше кухонных гарнитуров и в 2,7 раза больше деревянной мебели для ванных. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В январе 2025 года они нарастили объем выпуска мебельной продукции на 25%, а также отгрузили заказчикам товаров в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го», — добавил он.

По словам министра, всего в этой сфере заняты 140 столичных предприятий, производящих широкую номенклатуру мебели.