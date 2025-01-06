Столичные приборостроители нарастили производство и расширили ассортимент

В сфере приборостроения в столице заняты около 760 предприятий, производящих различное оборудование, востребованное на внешних и внутреннем рынках. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Приборостроение — одна из ключевых отраслей столичного машиностроения, которое занимает значительное место в экономике города», — подчеркнул он.

Один из производителей на 50% нарастил выпуск устройств для бесперебойного доступа в интернет. Ими оснастят городской общественный транспорт и автобусные остановки.

Другая компания разработала бытовой газоанализатор, реагирующий на метан и угарный газ в воздухе и при необходимости моментально перекрывающий подачу. Эту новинку можно будет интегрировать в систему «Умный дом».

Еще одно предприятие создало планетарный сканер для Федеральной нотариальной палаты, который позволит перевести бумажные архивы в электронный вид. Такие устройства уже поступили в 87 региональных отделений.