Столичные парки закрыли для посещения из-за снегопада

В понедельник, 27 апреля, часть столичных парков временно закрыли для посещения из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в телеграм-канале АНО «Развитие парков» .

Горожанам рекомендовали отказаться от прогулок в ряде популярных зон отдыха, среди которых Лианозовский парк, парк «Сокольники», музей-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», Измайловский парк, Воробьевы горы, Нескучный сад, парк Горького (за исключением Пушкинской набережной), парк «Фили», сад «Эрмитаж», сад имени Баумана, парк «Красная Пресня», «Музеон» и другие территории.

Также временно остановили бронирование пикниковых и мангальных площадок через сервис «Мосбилет». Жителей и гостей столицы призвали соблюдать осторожность во время прогулок и не находиться рядом с деревьями.

Непогода пришла в Москву и Подмосковье в ночь на 27 апреля — регион накрыл снегопад. На фоне ухудшения погодной ситуации в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.