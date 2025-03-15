Столичные компании по микроэлектронике и приборостроению привлекли льготные инвесткредиты

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Четырнадцать столичных предприятий из сектора микроэлектроники и приборостроения с помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекли в сумме около 11 миллиардов рублей льготных инвесткредитов на реализацию высокотехнологичных проектов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря поддержке фонда заводы смогут приобрести около 250 единиц оборудования и создать порядка 800 новых рабочих мест», — сообщил он.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что на площадке «Алабушево» в Зеленограде создадут Центр фотоники, где будут выпускать фотонные интегральные схемы.

Они позволят передавать данные со скоростью выше 100 Гбит/с, при этом потребляют в 10 раз меньше электроэнергии. Специализированный кластер микроэлектроники и фотоники из более чем 60 предприятий действует там с 2022 года.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Для дальнейшего устойчивого развития отрасли критически важно создавать, обновлять и развивать инфраструктуру для производства микроэлектроники полного цикла», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Чтобы получить средства по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд для одобрения заявки. После этого заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат и деньги поступают на счета компании в банке. Максимальный размер кредита — пять миллиардов рублей, срок возврата — пять лет.

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