Столичные компании по микроэлектронике и приборостроению привлекли льготные инвесткредиты

Четырнадцать столичных предприятий из сектора микроэлектроники и приборостроения с помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекли в сумме около 11 миллиардов рублей льготных инвесткредитов на реализацию высокотехнологичных проектов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря поддержке фонда заводы смогут приобрести около 250 единиц оборудования и создать порядка 800 новых рабочих мест», — сообщил он.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что на площадке «Алабушево» в Зеленограде создадут Центр фотоники, где будут выпускать фотонные интегральные схемы.

Они позволят передавать данные со скоростью выше 100 Гбит/с, при этом потребляют в 10 раз меньше электроэнергии. Специализированный кластер микроэлектроники и фотоники из более чем 60 предприятий действует там с 2022 года.