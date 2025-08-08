Столичную систему безопасности установили на мосту в Нагатинском затоне

На велопешеходном мосту в Нагатинском затоне установили систему мониторинга безопасности инженерных конструкций столичного производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Установленная система обеспечивает контроль ключевых параметров конструкции», — отметил он.

Комплекс может следить за множеством параметров: вибрациями, углами наклона пилонов и опор, температурными деформациями и другими. В ее основе — современное высокоточное измерительное оборудование.

Другая столичная компания разрабатывает системы интеллектуального видеонаблюдения. Они состоят из видеосерверов, аналитических модулей, клиентского программного обеспечения и видеокамер. В работе им помогают нейросети.

Такие комплексы работают на предприятиях в большом количестве отраслей: нефтедобычи, транспорта и других. Они могут обеспечивать безопасность и в государственных учреждениях.