Столичная компания разработала мини-станки, способные работать круглосуточно

Столичные предприятия в 2024 году увеличили объемы производства, расширили ассортимент и предложили новые высокотехнологичные решения для рынка. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Например, на одном из столичных предприятий в 2024 году приступили к выпуску инновационных металлообрабатывающих мини-станков, способных работать в круглосуточном режиме», — добавил он.

Разработка занимает всего один квадратный метр, но способна выполнять функции гораздо более крупных машин. Производитель в прошлом году закупил новое оборудование, в том числе для роботизированной сварки и лазерной резки.