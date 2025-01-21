Столичная компания разработала мини-станки, способные работать круглосуточно

Столичные предприятия в 2024 году увеличили объемы производства, расширили ассортимент и предложили новые высокотехнологичные решения для рынка. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Например, на одном из столичных предприятий в 2024 году приступили к выпуску инновационных металлообрабатывающих мини-станков, способных работать в круглосуточном режиме», — добавил он.
Разработка занимает всего один квадратный метр, но способна выполнять функции гораздо более крупных машин. Производитель в прошлом году закупил новое оборудование, в том числе для роботизированной сварки и лазерной резки.
Другая компания более чем вдвое увеличила выпуск лазерных установок, выпустив на рынок семь новых моделей, три из которых попали в реестр Минпромторга.
Еще один производитель на 15% увеличил выпуск насосного оборудования, обновив парк станков. К 2027 году производительность предприятия хотят увеличить еще на четверть.
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