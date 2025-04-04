Степные сурки проснулись в Московском зоопарке

В Московском зоопарке из спячки вышли степные сурки, которых также называют байбаками. Об этом рассказали в Telegram-канале зоопарка.

Обычно эти животные засыпают осенью и показываются из нормы только с наступлением весны. В этот раз из-за теплой погоды в спячку они ушли позже обычного — в середине октября, а в середине марта уже покинули сурчину.

«Когда зоологи увидели, что байбаки проснулись и начали выходить из укрытия, им предложили легкую пищу. Это свежие овощи и листья салата, которые помогают запустить пищеварение. Постепенно в рацион животных добавятся специализированный комбикорм, разнотравье, веточный корм. Затем ближе к лету сурки будут получать более калорийные корма — орехи, зерносмесь и в небольшом количестве фрукты», — поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Увидеть степных сурков можно на Старой территории зоопарка напротив Малого пруда. В одном вольере с ними обитают венценосные журавли.

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