Московский зоопарк показал самца пумы Геркулеса, изъятого судом в Кунцеве

Самец пумы Геркулес, изъятый у жителя Кунцева по решению суда, обживается на новом месте. Кадры с животным показали в пресс-службе Московского зоопарка.

Зверь с аппетитом ест и активно играет с разными предметами, которые ему предлагают зоологи — например, деревянным мячом, мешками с разными запахами и бревном.

«Самец пумы получает говяжье сердце, мякоть говядины, тушки перепелов без перьев, тушки кроликов без шерсти, перепелиные яйца, витамины, минеральные добавки», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Гематология и биохимия крови в пределах нормы, приступов эпилепсии у кошачьего с тех пор, как животное поселилось в зоопарке, не было.

Раньше Геркулес жил в однокомнатной квартире на Гжатской улице у своего владельца Сергея Татаринцева, который купил питомца еще котенком. Такому соседству не обрадовались многие жильцы дома. Они обратились в суд, который постановил изъять пуму и оштрафовать мужчину по статье о причинении вреда краснокнижным животным.