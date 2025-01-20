Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» в 2024 году получили 17 предприятий

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» в прошлом году получили 17 предприятий. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, семь из них разместились на площадке «Руднево», по четыре — в «Алабушеве» и «Печатниках», еще одна — на площадке «Микрон».

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Ориентация на результат, настойчивость и целеустремленность команды управляющей компании помогают компаниям быть эффективными участниками профессионального сообщества, в котором сосредоточены разработчики и производители высокотехнологичной продукции стратегически важных для страны отраслей», — заявил гендиректор компании «Хирана+» Андрей Ильин.

Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что компании со статусом резидента ОЭЗ пользуются широкими налоговыми льготами, которые могут вкладывать в развитие.

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