«Старт похолодания». Москву накроют дожди с мокрым снегом

Синоптик Леус: в Москве ожидаются дожди со снегом и похолодание

Ночью в столичном регионе прошел холодный атмосферный фронт, который стал причиной понижения температуры. Сегодня погода будет формироваться под воздействием северо-восточной периферии циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ближе к вечеру с мокрым снегом», — написал синоптик.

Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +5 до +7 градусов, в некоторых районах — от +3 до +8 градусов. Ветер северо-восточный, скорость — от 4 до 9 метров в секунду, во второй половине дня возможны порывы.

Атмосферное давление будет колебаться незначительно и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

«Старт похолодания», — описал ситуацию Леус.

В воскресенье столбики термометров покажут около 0 градусов. Временами пройдет снег, снег, а дороги покроет гололедица.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил, что снегопады задержатся в Москве до середины апреля.