Москвичей предупредили о похолодании на 9 мая

Вильфанд: в Москве в День Победы ожидается прохладная погода с дождем

Погода в Москве в День Победы, как и во многих регионах страны, ожидается прохладная, с кратковременными дождями. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Девятого мая в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, действительно небольшой, и ночью, и днем. Холодная погода», — уточнил синоптик.

Вильфанд добавил, что температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, а в дневное время — от +8 до +13 градусов.

При этом метеоролог уточнил, что утром во время парада температуру воздуха будет находиться в диапазоне от +5 до +9 градусов.

В Тверской, Костромской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях ожидаются такие же температуры. Если говорить о Ленобласти, то здесь будет еще холоднее, так как возможен мокрый снег и дождь. Ночью столбик термометра будет держатся от -2 до +3 градусов, а в дневное время — от +6 до +11 градусов.

Вильфанд также подчеркнул, что в Москве и Санкт-Петербурге не будет ливней и снегопадов.

Синоптик отметил, что в Центральном федеральном округе температура будет ниже нормы на пять-шесть градусов, а на севере Приволжского федерального округа возможные небольшие дожди.

Он добавил, что прогноз еще будет уточняться по мере приближения к 9 мая.

Ранее главк МЧС по Московской области предупредил жителей региона о приходе заморозков.