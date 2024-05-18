Стало известно, когда обновится весенний температурный рекорд в Москве | 360°

Москва 18 мая 2024, 15:56 Стало известно, когда обновится весенний температурный рекорд в Москве Москвичам спрогнозировали обновление температурного рекорда на следующей неделе Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

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Температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Весна в столице близится к завершению, а рекорд максимальной температуры воздуха остается за 2 апреля.

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«На ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 23,2 градуса», — написала Позднякова.

Только на следующей неделе в Москве станет теплее, чем 2 апреля, добавила метеоролог. По ее словам, 18 и 19 мая в столице установится солнечная погода. При этом столбики термометров не покажут более 23 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что с 16 мая температурный фон в Москве установился на уровне +20 градусов. В начале недели среднесуточная температура отличалась от нормы на восемь-девять градусов.