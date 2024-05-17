В Москве потеплеет до +20 градусов | 360°

Экология 17 мая 2024, 09:34 В Москве потеплеет до +20 градусов Синоптик Леус: 17 мая в Москве потеплеет до +20 градусов, пройдут дожди Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Днем 17 мая температура воздуха в Москве и Подмосковье превысит +20 градусов. Местами пройдут дожди, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди», — сказал он.

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По словам синоптика, днем в Москве столбик термометра поднимется до отметки около +20 градусов, в Подмосковье — от +17 до +22 градусов. Подует северный ветер от четырех до девяти метров в секунду, атмосферное давление к вечеру поднимется до 750 миллиметров ртутного столба и превысит норму.

Потепление в выходные спрогнозировала метеоролог Татьяна Позднякова. Зона осадков холодного фронта минует Москву около полудня 17 мая, а затем прекратится дождь и температура воздуха пойдет вверх. Следующие осадки пройдут лишь на следующей неделе.