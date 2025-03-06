Круглые желтые таблички в метро уведомят москвичей о ремонте эскалатора

В столичном метрополитене начнут размещать круглые желтые таблички, которые уведомят пассажиров о планах ремонта эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы.

«Новые таблички универсальны — их будут использовать на разных станциях. Первую уже установили на станции метро „Чеховская“», — рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что безопасность пассажиров в метро находится на особом контроле мэра Сергея Собянина. Узнать о проведении работ на эскалаторе также можно в разделе «Новости» и на схеме в приложении «Метро Москвы» и на сайте метрополитена.

Ранее дептранс сообщил о планах до конца 2025 года перевести часть трамваев в Москве на беспилотный режим. Соответствующий эксперимент признали удачным — один такой трамвай под управлением искусственного интеллекта откатал три тысячи километров по маршруту № 10 в Строгине.