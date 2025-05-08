Путин поднял тост за Победу на обеде с иностранными делегациями в Кремле
Тост за поколение победителей и Победу в Великой Отечественной войне поднял президент России Владимир Путин на обеде с иностранными делегациями в Кремле. Об этом сообщило РИА «Новости».
Свое выступление Путин начал с благодарности ко всем гостям, которые приехали в Москву, чтобы разделить радость праздника Победы над нацизмом и почтить память героев, спасших человечество.
«9 мая — священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», — заявил Путин.
Он добавил, что свой вклад в победу на нацизмом внесли народы Европы, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и США.
«Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей», — заявил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что сегодня международное сотрудничество основано на общих ценностях и устремлениях.
“Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех», — обратился Путин к собравшимся участникам.
Он подчеркнул, что только такой подход обеспечит долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли.
Для участия параде Победы на Красной площади в Москву приехали лидеры 27 стран. В минувшую среду, 7 мая, президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а также встретился с главами Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и Конго Дени Сассу-Нгессо.
Во второй день Путин провел переговоры с прибывшим в Россию с официальным визитом председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По итогам встречи лидеры двух держав приняли совместное заявление на тему глобальной стратегической безопасности.