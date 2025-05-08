Путин поднял тост за Победу на обеде с иностранными делегациями в Кремле

Тост за поколение победителей и Победу в Великой Отечественной войне поднял президент России Владимир Путин на обеде с иностранными делегациями в Кремле. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Свое выступление Путин начал с благодарности ко всем гостям, которые приехали в Москву, чтобы разделить радость праздника Победы над нацизмом и почтить память героев, спасших человечество.

«9 мая — священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», — заявил Путин.

Он добавил, что свой вклад в победу на нацизмом внесли народы Европы, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и США.