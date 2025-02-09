Стали известны даты «Московской музейной недели»

Уже 10 февраля в российской столице стартует акция «Московская музейная неделя». Она продлится до 16 февраля, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на столичного градоначальника Сергея Собянина .

Мэр уточнил, что каждую третью неделю месяца участвующие в акции культурные учреждения в один из дней пускают посетителей бесплатно. Такой билет можно оформить заранее на сайте музея.

В 2025 году, для удобства посетителей, бесплатные дни будут варьироваться у 10 культурных учреждений. В понедельник, 10 февраля, откроет свои двери Старый Английский двор, где действует посвященная буддизму выставка.

На следующий день бесплатно посетить можно будет Московский музей современного искусства. До 16 февраля здесь работает персональная выставка китайского художника Го Сяобина. В среду, 13 февраля, гостей и жителей столицы на бесплатное посещение приглашает музей-заповедник «Царицыно».

Ранее московские школьники продемонстрировали свои технические разработки.