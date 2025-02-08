Московские ученики продемонстрировали свои технические разработки

Ученики московских инженерных и ИТ-классов представили свои разработки и прототипы на городской научно-практической конференции «Инженеры будущего», а также на финальных этапах Всероссийской олимпиады школьников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, ученики школы № 1430 разработали и изготовили прототип корабля-носителя и группы небольших аппаратов, предназначенные для очистки орбиты от космического мусора.

А ученицы московской школы № 2072 придумали рабочую модель устройства, которое позволяет оптимизировать сбор солнечной энергии. Оно найдет применение в наземных роботах, беспилотных летательных аппаратах и мобильных зарядных станциях.

В столичной школе № 1207 учащиеся изготовили модель транспортного средства для службы спасения МЧС России, который способен двигаться в заболоченных и труднодоступных районах.

Кроме этого, московские учащиеся разработали и другие модели умных устройств, среди которых медицинский робот-помощник и промышленный робот-манипулятор.