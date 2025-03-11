Спецпоезда «Москва-2020» будут тестировать в метро по ночам без пассажиров

Специально дооборудованные поезда «Москва-2020» будут тестировать ночью в столичном метрополитене в рамках подготовки к запуску беспилотного движения. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Это будет движение поезда с машинистом и без пассажиров… Поезд будет выходить в ночное время, чтобы не мешать обычной работе метрополитена», — добавил он.

Заммэра напомнил, что беспилотный трамвай пройдет финальную стадию тестирования. В нем будет находиться водитель, который может быть стажером без водительских прав.

Ликсутов отметил, что следующий этап, по решению мэра, — это метрополитен. В этом году начнется длинный путь перевода столичного метро в беспилотный режим.

Ранее власти Москвы сообщили о подготовке к запуску второго трамвая под управлением искусственного интеллекта. Дептранс планирует перевести часть трамваев в беспилотный режим до конца 2025 года.