Макушка лета. Июль в Москве начнется с 30-градусной жары

В Москве началось потепление, которое продлится, по крайней мере, до середины следующей недели. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил 360.ru о небольшой вероятности дождей.

«Лето возвращается, причем возвращается не просто лето, а жаркое лето. Еще день завтра, в пятницу, северный ветер будет слегка удерживать жару, и днем максимальная температура +26…+27 градусов, но начиная с субботы температура пойдет вверх», — сказал он.

Специалист объяснил, что ветер сменит направление сначала с северного на западное, а затем — на юго-западное. Из-за этого 29 июня потеплеет до +28…+30 градусов. На следующий день, в воскресенье, днем столбик термометра покажет +30 градусов, с небольшой вероятностью в Подмосковье пройдут небольшие кратковременные дожди.

«Все последние дни — повышение температуры до +30 градусов, а в первую трехдневку следующей недели +30 градусов и чуть-чуть выше. Июль недаром называют пиком, макушкой лета», — заявил метеоролог.

По прогнозу Шувалова, жара продлится до середины следующей недели и, возможно, до пятницы. Он предупредил, что затем произойдет небольшое снижение температуры.

Врач-косметолог, дерматовенеролог Ольга Содель посоветовала наносить защитный крем, как только индекс солнечной активности превысит три балла. По ее словам, палящее солнце может вызвать не только ожоги, но и повышенную пигментацию.