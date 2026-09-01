Спасатели предупредили москвичей о грозе и дождях вечером 1 сентября

Грозы, дожди и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 17:00 до 22:00 1 сентября. Об этом сообщили в пуле МЧС Москвы.

Спасатели попросили автомобилистов значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от машин, которые едут впереди. Водителям также лучше избегать различных маневров и парковать авто вдали от деревьев.

Пешеходам же рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями. Кроме того, не стоит оставлять детей без присмотра.

«В случае необходимости звоните по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112», — подчеркнули спасатели.

Когда в Москву придет настоящая осень, рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев. Астрономическая осень должна наступить в столице 23 сентября.