Советский барельеф и залы-трансформеры: как изменился культурный центр «Москвич»

В конце февраля культурный центр «Москвич» на Волгоградском проспекте открылся после реконструкции. Портал mos.ru рассказал о главных переменах в обновленном здании.

«Теперь „Москвич“ полностью соответствует современным требованиям и радует жителей. Центр стал истинным представителем столицы — технологичным и современным, то же время ценящим традиции и историю, модным и театральным, предпочитающим комфорт», — отметили журналисты.

В фойе большого зала — отреставрированный советский барельеф во всю стену.

Заместитель директора по развитию культурного центра «Москвич» Иван Голубков отметил, что перед модернизацией стояла непростая задача — сделать культурный центр удобным, современным и технологичным, но при этом сохранить первоначальную задумку архитекторов.



«Здесь не существовало четкого разделения на зоны. Взрослые приходили на концерты, родители приводили детей в кружки, и все толпились у единственного входа. Занятия проводились вперемешку на разных этажах», — сказал он.

Теперь в ту часть здания, где работает 35 творческих коллективов и студий, проходят мастер-классы, лекции и выставки, возможно попасть через отдельную дверь, а у концертных залов свой вход. Он открывается только перед началом представления. В культурном центре теперь организовали общий выход, расположенный отдельно от входов.

Занятия в кружках и познавательные мероприятия организуют на третьем этаже неконцертного сектора культурного центра. Здесь расположены образовательная, проектная и досуговая зоны, соединенные сквозным коридором, по которому легко обойти все здание по периметру. Условная граница между этими зонами — стеклянные двери, создающие эффект масштабности пространства и прозрачности.