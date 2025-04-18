Сотрудники ЦОМП будут дежурить на станциях метро Москвы рядом с храмами на Пасху

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) во время Пасхальных богослужений будут дежурить на станциях московского метрополитена, находящихся рядом с крупнейшими храмами города. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«Ожидаем, что на Пасху много пассажиров посетят службы в храмах. Для их удобства на станциях метро будут дежурить сотрудники ЦОМП — они ответят на вопросы о маршрутах, подскажут, где ближайшая остановка или как найти нужный автобус», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Обратиться за помощью к сотрудникам можно будет на станциях «Кропоткинская», «Бауманская», «Саларьево», «Домодедовская», «Пятницкое шоссе», «Планерная», «Новокосино», «Озерная» и «Улица Академика Янгеля». Инспекторы ответят на вопросы пассажиров и помогут быстро и комфортно добраться до пункта назначения.

Накануне Минтранс Подмосковья рассказал о работе автобусов в Пасхальную ночь. В Московской области в эту ночь изменят график работы 75 автобусных маршрутов, чтобы жители и гости региона могли комфортно добраться домой или в отель после богослужений.