Минтранс Подмосковья рассказал о работе автобусов в Пасхальную ночь

В ночь с 19 на 20 апреля верующие отметят Пасху. В эту ночь в Подмосковье изменят график работы 75 автобусных маршрутов, чтобы жители и гости региона могли комфортно добраться домой или в отель после богослужений.

Общественный транспорт, который следует до областных храмов и церквей, будет ходить до трех часов ночи.

«А на ряде популярных маршрутов будет увеличено количество транспортных средств», — уточнил министр транспорта Московской области Марат Сибатулин.

Так, на линии № 7 «Дорожный участок — улица Владимирская» добавят девять автобусов. Маршрут № 13 «улица Полевая — станция Фрязино — улица Нахимова» получит дополнительный автобус, а № 25к «Реутово — Балашиха (Новский квартал)» — три транспортных средства.

Изменения также коснутся линий:

№ 26 «станция Железнодорожная — Дятловка» (+1 автобус)

№ 26 «станция Болшево — Невзоровское кладбище» (+3 автобуса)

№ 31 «Балашиха-2 — Новский квартал» (+1 автобус)

№ 41 «станция Люберцы — Новолюберецкое кладбище» (+5 автобусов)

Оплатить проезд можно будет различными способами: банковскими или социальными картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Полный список маршрутов с измененным графиком работы доступен на официальном сайте Минтранса Подмосковья.