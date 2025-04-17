Минтранс Подмосковья рассказал о работе автобусов в Пасхальную ночь
В ночь с 19 на 20 апреля верующие отметят Пасху. В эту ночь в Подмосковье изменят график работы 75 автобусных маршрутов, чтобы жители и гости региона могли комфортно добраться домой или в отель после богослужений.
Общественный транспорт, который следует до областных храмов и церквей, будет ходить до трех часов ночи.
«А на ряде популярных маршрутов будет увеличено количество транспортных средств», — уточнил министр транспорта Московской области Марат Сибатулин.
Так, на линии № 7 «Дорожный участок — улица Владимирская» добавят девять автобусов. Маршрут № 13 «улица Полевая — станция Фрязино — улица Нахимова» получит дополнительный автобус, а № 25к «Реутово — Балашиха (Новский квартал)» — три транспортных средства.
Изменения также коснутся линий:
- № 26 «станция Железнодорожная — Дятловка» (+1 автобус)
- № 26 «станция Болшево — Невзоровское кладбище» (+3 автобуса)
- № 31 «Балашиха-2 — Новский квартал» (+1 автобус)
- № 41 «станция Люберцы — Новолюберецкое кладбище» (+5 автобусов)
Оплатить проезд можно будет различными способами: банковскими или социальными картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».
Полный список маршрутов с измененным графиком работы доступен на официальном сайте Минтранса Подмосковья.