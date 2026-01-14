Солнце в Москве в прошлом году светило немного меньше нормы

В прошлом году солнечных часов в Москве было 96% от годовой нормы. Об этом написала в телеграм-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова со ссылкой на данные обсерватории МГУ имени Ломоносова.

При этом семь месяцев из 12, по ее словам, солнце светило меньше, чем в среднем в прошлые годы.

«И декабрь 2025 года отличился почти отсутствием солнца, оно появилось на небе всего на пять часов при норме 18», — добавила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на Крещение столицу ждут сильные морозы — столбики термометров могут опуститься ниже -25 градусов. При этом из-за высокого атмосферного давления дни ожидаются солнечными.